Космонавт Федяев отправится на МКС на Crew Dragon в феврале

8 ноя. 14:16

Российский космонавт Андрей Федяев полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon в середине февраля, такое сообщение распространил Роскосмос.

"Космонавту госкорпорации "Роскосмос" Андрею Федяеву в рамках перекрестных полетов предстоит отправиться на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года", - пояснили в ведомстве.

Вместе с ним на борту Crew Dragon будут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Напомним, в июле Роскосмос и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах трех космонавтов на Crew Dragon и трех астронавтов на российских "Союзах" в 2022-2024 годах.