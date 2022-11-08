Турция может построить третью АЭС - во Фракии

Министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что третья в стране АЭС может быть возведена во Фракии (Тракьи).

В настоящее время Турция и Россия завершают проект АЭС "Аккую". Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщал, что с Москвой обсуждается строительство еще двух АЭС в Турции. Вторую АЭС планируется возвести в Синопе, третья может быть построена во Фракии.

"Рассматривается вариант Тракьи (Фракия), сейчас мы ведем исследовательские работы на месте, ведем оценку", - рассказал министр во вторник в интервью телеканалу TRT Haber.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, "Росатом" в настоящее время как никогда заинтересован в долговременном сотрудничестве с Турцией. "Учитывая долгосрочную потерю потенциальных рынков в развитых странах, для "Росатома" любые новые проекты в развивающихся странах, тем более в странах, где он уже представлен, являются привлекательными. Насколько я понимаю, и вторая, и третья АЭС в Турции будут построены по той же схеме, как и "Аккую": "Росатом" будет не просто строить, но и управлять этой станцией, получая возврат инвестиций через фиксированный тариф", - сообщил он.



"Это достаточно интересно "Росатому" и экономически, и с точки зрения получения долгосрочных гарантий для своих услуг самого разного характера, включая строительные и управленческие. Безусловно, АЭС в Синопе и АЭС во Фракии – это привлекательные проекты. Вопрос лишь в том, насколько сама Турция готова к такому интенсивному развитию атомной промышленности. Пока это открытый вопрос. У страны все еще не самое благополучное финансово-экономическое положение, и тут требуются гарантии на государственном уровне, что российские инвестиции будут обеспечены. Поэтому участвовать в этом "Росатому" интересно, однако согласование таких проектов будет завершено точно не в ближайшие месяцы и даже не в ближайшие годы", - обратил внимание Алексей Белогорьев.



При этом Турция весьма заинтересована в строительстве новых АЭС по схеме "Росатома". "Эта схема снимает с турецкого правительства и компании, которую оно уполномачивает, ответственность за эксплуатацию. Иностранный инвестор "Росатом" сам все делает, и необходимо договориться только о тарифе, который обеспечит окупаемость проекта. Для многих стран, в том числе для Турции, это весьма привлекательная схема. Фактически речь идет о долгосрочном аутсорсинге. Турция – одна из первых стран, которая такой подход применяет, он является относительно новым, но имеет достаточно хорошие перспективы распространения в мире", - заключил экономист.