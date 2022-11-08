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ФНБ России за месяц вырос на 582 млрд рублей

ФНБ России за месяц вырос на 582 млрд рублей

Объем российского Фонда национального благосостояния на 1 ноября достиг 11 трлн 374,082 млрд рублей (эквивалент $184,841 млрд), или 8,5% ВВП (по прогнозам на текущий год), об этом сообщает Минфин РФ.

На 1 октября в ФНБ было 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% от прогнозируемого ВВП, то есть за октябрь объем фонда увеличился на 581,896 млрд рублей.

В Минфине добавили, что в прошлом месяце часть средств фонда на счетах в ЦБ РФ, а именно 3,455 млрд евро, 375 млн фунтов стерлингов и 63,573 млрд японских иен, была реализована за 259,736 млрд рублей, полученные средства были переведены на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита.

Объем ликвидных активов фонда в октябре вырос до эквивалента 7 трлн 872,548 млрд рублей, или $127,938 млрд (5,9% от ожидаемого ВВП) с 7 трлн 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд (5,6%) месяцем ранее.

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