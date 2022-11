Турецкий пост-панк порадует грузинских поклонников своим творчеством

8 ноя. 13:48

Пост-панк группа из Турции She Past Away выступит в клубе Elektrowerk в Тбилиси 8 декабря, сообщили организаторы концерта.

"Их музыка содержит мрачную, задумчивую атмосферу 80-х, часто ассоциирующуюся с такими группами, как The Sisters Of Mercy, The Cure, Joy Division, Clan Of Xymox, Grauzone и Deutsch Americanische Freundschaft. Они воплощают эту эпоху в жизнь с современным подходом и турецкой лирикой", - пишут организаторы.

Группа появилась на свет в 2006 году в Бурсе. Ее основателями являются Волкан Джанер и Идрис Акбулут. Коллектив известен не только своим музыкальным стилем дарквейв с постпанковскими корнями, но и готическим имиджем участников.