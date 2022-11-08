РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, почему ЦБ РФ отказывается от искусственного ослабления рубля

Стало известно, почему ЦБ РФ отказывается от искусственного ослабления рубля

Искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и бюджета, приведет к валютизации накоплений граждан и экономики, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".

"У нас действительно с момента перехода к таргетированию инфляции постоянно идут дискуссии о роли обменного курса. Мы, таргетируя инфляцию, перешли к плавающему курсу, и объясню, почему я до сих пор считаю это эффективной, правильной политикой, вместо того чтобы управлять курсом", - сказала она.

По словам Набиуллиной, управление номинальным курсом ничего для экономики, с точки зрения конкурентноспособности, практически не дает.

Сейчас звучат предложения искусственно ослабить рубль, что будет выгодно экспортерам и бюджетам. "Если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс - курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Это будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику", - объяснила глава регулятора.

 

1375 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version