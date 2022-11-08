Стало известно, почему ЦБ РФ отказывается от искусственного ослабления рубля

8 ноя. 13:33

Искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и бюджета, приведет к валютизации накоплений граждан и экономики, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов".

"У нас действительно с момента перехода к таргетированию инфляции постоянно идут дискуссии о роли обменного курса. Мы, таргетируя инфляцию, перешли к плавающему курсу, и объясню, почему я до сих пор считаю это эффективной, правильной политикой, вместо того чтобы управлять курсом", - сказала она.

По словам Набиуллиной, управление номинальным курсом ничего для экономики, с точки зрения конкурентноспособности, практически не дает.

Сейчас звучат предложения искусственно ослабить рубль, что будет выгодно экспортерам и бюджетам. "Если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс - курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Это будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику", - объяснила глава регулятора.