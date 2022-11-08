Названы даты встречи Астанинского формата по Сирии

8 ноя. 13:28

Встреча астанинского формата по Сирии состоится 22-23 ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Встреча будет 22-23 ноября, уже скоро. Есть согласие наших партнеров: страны-гаранты - Турция и Иран, сирийские участники, а также страны, которые имеют статус наблюдателей", - цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы, обсуждалось участие Иордании как страны-наблюдателя, а также Ирака и Ливана. "Это страны, у которых большой интерес к тому, что происходит в Сирии", - подчеркнул он.

Также дипломат рассказал о продвижении в переговорах с турецкой стороной по перелетам российской авиации в Сирию.

"Этим занимаются наши авиационные власти. Мы как министерство иностранных дел активно поддерживаем эти усилия, чтобы снять все проблемы, которые иногда возникают", - заключил он.