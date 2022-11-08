Россия может стать посредником в диалоге Ирана и Саудовской Аравии

8 ноя. 13:17

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Москва готова стать посредником в контактах Тегерана с Саудовской Аравией для улаживания противоречий.

"Мы в контакте и с саудовскими нашими друзьями, и с иранскими. Мы выступаем за то, чтобы все возникающие противоречия и недоразумения решались за столом переговоров в рамках конструктивного диалога", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что Россия всегда готова прилагать усилия к тому, чтобы "играть определенную посредническую роль, если она востребована нашими друзьями и в Эр-Рияде, и в Тегеране".