Россия приветствует желание Алжира присоединиться к БРИКС

8 ноя. 13:13

Россия приветствует решение Алжира подать заявку на присоединение к формату БРИКС, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник, пишет ТАСС.

"У нас с Алжиром прекрасные отношения и поддерживается очень доверительный диалог. Этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы в БРИКС. Мы приветствуем желание наших друзей, партнеров и единомышленников подключаться к работе в таких форматах, как БРИКС и ШОС, и другим, где мы активно работаем", - заявил Богданов.

Он добавил, что до конца года Россию может посетить президент Алжира Абдельмаджид Теббун.