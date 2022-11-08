Опрос: четверть жителей Грузии выбирает "Мечту"

8 ноя. 13:13

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в рейтинге предпочтений жителей Грузии, такие данные дал опрос, проведенный Международным республиканским институтом IRI.

У респондентов спрашивали, за кого они бы проголосовали, если бы выборы в парламент Грузии были уже на этой неделе. Четверть остановила выбор на "Мечте", вдвое меньше - 12% - предпочли "Единое национальное движение". Партию Георгий Гахария "За Грузию" назвали всего 3% опрошенных, столько же отдали предпочтение "Гирчи - больше свободы".

Кроме того, 6% респондентов сообщили, что не голосовали бы вовсе, 16% не определились, 7% отказались давать ответ, передает "Новости-Грузия".

Отвечая на другой вопрос, 42% участников опроса заявили, что ни одна политическая партия не представляет их интересов, 72% считают желательным появление на политической арене новых партий, 70% уверены, что наличие у власти ряда партий хорошо бы сказалось на качестве демократии в Грузии.