Турция начала платить за российский газ рублями

8 ноя. 13:00

Турция частично перешла на оплату поставок газа из России в рублях, об этом во вторник в интервью телеканалу TRT Haber рассказал министр энергетики республики Фатих Донмез.

"Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", - заявил глава Минэнерго Турции.

Он добавил, что Россия и Турция проводят технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

Договоренность о том, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа была достигнута лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в сентябре.

В октябре Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган принял предложение. Президенты поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции.

"Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место", - сообщил Донмез.

Тракья (Фракия) находится на северо-западе Турции. "Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе-феврале провести конференцию, обсудить наши возможности", - добавил министр.