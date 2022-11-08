Новые предприятия Ставрополья позволят краю нарастить экспорт

8 ноя. 12:59

Ставропольский край намерен увеличить объем экспорта готовой пищевой продукции за счет запуска ряда инвестиционных проектов, - сообщил и.о. министра экономического развития региона Денис Полюбин.

"В этом году уже реализовано четыре экспортно ориентированных инвестпроекта стоимостью около 1,6 млрд рублей. До конца года завершатся еще четыре проекта. Их реализация позволит нарастить объем экспорта готовой пищевой продукции еще на 10-15%", - написал в своем Telegram-канале Полюбин, передает "Интерфакс".

Планируется нарастить экспорт крепких алкогольных напитков, кондитерских и макаронных изделий, семян подсолнечника.

"В этом году уже практически вдвое выросли поставки готовой пищевой продукции, в полтора раза - мясной продукции. Мы на 16% нарастили экспорт сушеных овощей, семян, кормов для животных, а в тройку лидеров-импортеров ставропольской продукции вошли Саудовская Аравия, Китай и ОАЭ, для которых наибольший интерес представляют мясо птицы, растительное масло, бобовые", - добавил Полюбин.