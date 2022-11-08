США выбирают глубину падения Демократической партии 

8 ноя. 16:00

Сегодня в США проходят промежуточные (то есть расположенные посередине президентского срока) выборы в Конгресс – американские граждане изберут 435 депутатов Палаты представителей и 100 членов Сената. Все аналитики сходятся в том, что Демократическая партия, имеющая большинство в Конгрессе, неизбежно потеряет места в Палате представителей из-за провальной и непопулярной политики как внутри страны, так и за рубежом. "Вестник Кавказа" поговорил с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым о том, как сильно демократы могут проиграть республиканцам и как это повлияет на поведение Вашингтона.

Американист прежде всего рассказал о прогнозируемом стандартном сценарии промежуточных выборов. "Стандартный сценарий, соответствующий опросам общественного мнения и многим настроениям, говорит, что республиканцы обязательно завоюют Палату представителей, вопрос состоит только в том, какое количество мест они получат. Разрыв ожидается от 15 до 50 мест, в основном считается, что 30 дополнительных мест Республиканская партия способна получить, обеспечив себе прочное большинство", - сообщил он.

"В Сенате ситуация более запутанная. В ряде ключевых состязаний, например, в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне, шансы кандидатов демократов и республиканцев примерно одинаковые. Тем не менее считается, что у республиканцев есть шанс завоевать и Сенат, но дополнительное число голосов будет не таким значительным – от одного до четырех. При этом даже один дополнительный голос у республиканцев выведет Сенат из-под контроля демократов. Таким образом, стандартный сценарий предполагает, что контроль надо всем Конгрессом переходит к Республиканской партии", - обратил внимание Владимир Васильев.

Однако возможен и нестандартный сценарий, при котором демократы откажутся признавать итоги выборов. "У демократов почти нет шансов как-то оспорить результаты выборов в Палату представителей, поскольку там речь идет лишь о том, кто получил большинство, и для проигравшей стороны нет разницы, уступила она победителю 10 или 20 голосов. Все основные законопроекты принимаются простым большинством голосов, поэтому смысла бороться за каждый голос нет. А вот вокруг Сената может возникнуть затяжной конфликт, когда демократы станут оспаривать результаты выборов, требовать пересчета голосов, обращаться в Верховные суды штатов, тех же Джорджии, Аризоны и Пенсильвании. Этот процесс может затянуться, и есть признаки того, что в ряде случаев он выльется в насильственные действия и протесты", - рассказал эксперт.

"Чем это грозит? Если демократы, а потенциально и республиканцы тоже, не признают результаты выборов в Сенат, Америка на неопределенный период времени окажется в зависшем положении, когда будет непонятно, есть в стране дееспособный Сенат или нет. В случае оспаривания 5-7 мест в США не будет Верхней палаты Конгресса как таковой. Возможно, у демократов на это идет определенного рода расчет, они хотят сначала посмотреть, как все-таки распределятся голоса в Сенате. С этим же связано применение Демократической партией тактики выборов 2020 года – досрочное голосование. 35 млн человек уже проголосовало досрочно, из них 15 млн очно, а 20 млн по почте. Именно почтовые посылки на последних президентских выборах были источником очень серьезных разногласий по подтасовкам, и теперь тоже возможны мертвые души и простые вбросы", - предупредил Владимир Васильев.

При этом сохранение Сената за демократами не поможет Белому дому. "Если считать, что политическая система будет действовать в традиционном ключе, то Палата представителей точно будет утеряна, в самом лучшем случае демократы сохранят контроль над Сенатом, но он не имеет большого значения с точки зрения перспектив программы администрации Джозефа Байдена. Потеря одной палаты Конгресса, как правило, означает крест на всей внутриполитической повестке Белого дома, как это было в 2010 и 2018 годах. Также республиканцы усилят и так очень большое давление на Байдена, чтобы он или ушел в отставку, или досрочно сложил с себя полномочия по инициативе Палаты представителей, или заявил, что не станет участвовать в президентских выборах 2024 года", - отметил американист.



Возвращение республиканцев к рычагам управления государства неизбежно скажется на внешней политике США. "Не исключено, что победа республиканцев усилит риторику необходимости решения украинской проблемы дипломатическим путем. Демократы до самого последнего времени отказывались даже обсуждать этот вопрос, но в дни пиар-кампании даже Белый дом стал демонстративно призывать Киев рассмотреть возможность переговоров. Надо понимать, что с подачи Вашингтона Украина может начать переговоры ради переговоров, которые ни к чему плодотворному не приведут, как в марте этого года. Тем не менее, можно ожидать, что в Стамбуле либо на какой-то иной площадке новый переговорный процесс будет запущен, а США, как и ЕС, начнут ставить акцент на необходимости мирного решения конфликта", - прогнозирует Владимир Васильев.

Большинство у республиканцев в Палате представителей означает атаку на Байдена и его семью, что отвлечет значительные ресурсы Белого дома от внешнеполитической активности. "Республиканцы уже давно сказали, что начнут процесс импичмента Байдена и устроят разбирательство дела его сына Хантера Байдена. Начнут с Хантера и очень быстро перейдут к импичменту его отца. Такое давление на Белым дом побудит его усилить миротворческую тематику, чтобы смягчить и затормозить раздуваемый республиканцами скандал вокруг Байдена. Демократам станет выгодно показывать, что они заняты конструктивным решением украинской проблемы, а "пятая колонна" на Капитолийском холме мешает американскому народу добиваться мира на постсоветском пространстве", - пояснил он.

Однако новый Конгресс соберется только в январе и атака на Белый дом начнется ближе к февралю, а значит, у демократов будет время устроить масштабную провокацию. "Пока у демократов полный контроль и над Конгрессом, и над исполнительной ветвью власти, не исключен какой-то серьезный международный кризис. Это может быть и подрыв грязной бомбы на Украине, и военный кризис на Ближнем и Среднем Востоке, в особенности вокруг Ирана и в Персидском заливе, и какая-то экстренная ситуация с КНДР. Я не думаю, что американцы захотят раскручивать проблему Тайваня, а Северную Корею могут и задействовать. Цель – поставить в очень сложное положение Конгресс 118-го созыва с республиканским большинством. И если для демократов результаты сегодняшних выборов окажутся катастрофическими – потеря в Палате представителей 30 голосов и 5 голосов в Сенате – это побудит администрацию Байдена в оставшееся до января время устроить очень серьезный международный кризис", - предупредил Владимир Васильев.