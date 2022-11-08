Определены самые популярные дагестанцы 2022 года за пределами Дагестана

8 ноя. 12:28

В Дагестане выбрали самых популярных уроженцев республики 2022 года, которые прославились за пределами республики, сообщает Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".

Так, список возглавил российский военнослужащий, герой России Нурмагомед Гаджимагомедов, погибший в ходе специальной военной операции на Украине.

На втором месте расположился боец UFC в легком весе Ислам Махачев, недавно ставший чемпионом промоушена в легком весе. Тройку замкнул дагестанский блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).

Кроме того, 4-е место занял непобежденный боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов. На 5-й строчке оказался дагестанский футбольный тренер Шамиль Магомедов, прославившийся после того, как в одном из интервью отругал игрока своей команды за хрумканье печенек.