СМИ: Европа откажется от потолка цен на газ

8 ноя. 12:30

Европейский союз уже не считает введение потолка цен на энергоресурсы подходящим методом противостояния топливному кризису, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом", - сообщила обозреватель издания Ева Курковска, передает РИА Новости.

Накануне во время заседания Еврокомиссии были представлены варианты действий для сдерживания роста стоимости топлива, основным из которых политики назвали создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.

Страны ЕС приложили множество усилий, чтобы ограничить цены на газ, однако это только усугубило инфляцию и нехватку топлива из России, необходимого для зимы, - пишет издание.

Еврокомиссия же, ранее выступавшая против рыночного вмешательства, предложила пакет экстренных мер, который проложил бы путь к регулированию ограничения скачков цен, однако двунаправленность политики ЕС может привести к тому, что эти меры будут рассматривать очень долго, - заключает обозреватель.