Чавушоглу: новая зерновая сделка не нужна

Необходимости заключать новую продуктовую сделку нет, такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он напомнил, что соглашение по зерну, заключенное в Стамбуле, действует на протяжении четырех месяцев.
"Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения", - цитирует дипломата РИА Новости.
Чавушоглу отметил, что экспорт удобрений их России входит в состав достигнутого соглашения, Москва испытывает опасения, что российские требования не выполняются.
"Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - пояснил глава МИД Турции.