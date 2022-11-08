Чавушоглу: новая зерновая сделка не нужна

8 ноя. 12:15

Необходимости заключать новую продуктовую сделку нет, такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что соглашение по зерну, заключенное в Стамбуле, действует на протяжении четырех месяцев.

"Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения", - цитирует дипломата РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что экспорт удобрений их России входит в состав достигнутого соглашения, Москва испытывает опасения, что российские требования не выполняются.

"Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - пояснил глава МИД Турции.