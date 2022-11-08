Самолеты "Азимута" будут летать из Минвод в Тель-Авив чаще

8 ноя. 12:10

Аэропорт Минеральных Вод открывает дополнительные рейсы в Тель-Авив, - сообщили в пресс-службе администрации округа.

Самолеты российской авиакомпании "Азимут" в столицу Израиля в дополнение к существующим рейсам по вторникам и воскресеньям будут летать по средам и пятницам, - передает "АиФ-Ставрополье".

Первый вылет запланирован на 18 ноября, время полета составит 3 часа 20 минут, а цены на билет с ручной кладью без багажа варьируются от 8420 до 21350 рублей.

"Новые авиарейсы стимулируют туристический поток на КМВ. Они позволяют нашим жителям знакомиться с Россией и зарубежными странами, а жителям других регионов и стран – открыть для себя жемчужину Кавказа, курорты Кавказских Минеральных Вод", – прокомментировал глава округа Вячеслав Сергиенко.