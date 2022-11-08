Урожай винограда в Темрюкском районе побил все рекорды

8 ноя. 12:05

В Темрюкском районе Краснодарского края в этом году урожай винограда установит новый рекорд. Уже собраны рекордные 202 тыс т, при этом сбор винограда еще продолжается.

"Зафиксирован рекорд, которого не было ни в Советском Союзе, ни в современной России. Виноградари Темрюкского района собрали 202 тыс т янтарной ягоды при средней урожайности 129,6 центнера с га", - сообщил глава района Федор Бабенков.

Он отметил, что уборка урожая не завершена, предстоит собрать виноград на площади 512 га.

В Темрюкском районе площадь виноградников составляет 19 тыс га, выращивают более 70 сортов винограда.