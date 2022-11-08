Центробанк России: вероятность реализации шокового прогноза стала реальнее

8 ноя. 11:54

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в последнее время становится все более реальным пессимистичный сценарий прогноза регулятора.

Набиуллина заверила, что наиболее вероятным по-прежнему остается базовый сценарий прогноза, заложенный Банком России в основные направления денежно-кредитной политики. Согласно ему мировая экономика избежит новых серьезных потрясений, ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, и это замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет. Экономика России после падения ВВП на 3-3,5% в 2022 году во второй половине 2023 года вернется к росту. Стабилизация роста произойдет в 2025 году, инфляция по итогам следующего года составит 5-7%.

Второй, более позитивный сценарий ЦБ отличается ожиданием более динамичного формирования новых внешнеэкономических связей, налаживания импорта и экспорта российскими компаниями. Согласно ему произойдет ускоренное восстановление внутреннего спроса, а инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года.

"Третий сценарий - мы его назвали "глобальный кризис". В этом сценарии повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции, то есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. В итоге ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше", - рассказала Набиуллина.

Рост инфляции и повышение ставок будут давить на рост глобальной экономики, увеличится стоимость обслуживания долга, будет снижаться стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности, вырастет геополитическая напряженность. Произойдет фрагментация, регионализация глобальной экономики.

"Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами", - отметила глава регулятора.

Этот сценарий подразумевает падение спроса на основные товары экспорта в России, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.

"В этом шоковом - хотя и, по нашей оценке, маловероятном - сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - продолжила Набиуллина.

Она добавила, "за последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики, они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации".