Россияне стали брать на 40% меньше автокредитов

8 ноя. 11:54

Выдача автокредитов в России за первые 9 месяцев этого года составила 494,6 млрд рублей - это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (834,3 млрд рублей), такое сообщение распространило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В нем отмечается, что показатель текущего года оказался ниже и "пандемийного" 2020 года - на на 6,6% (с января по сентябрь 2020 года было выдано автокредитов на 529,9 млрд рублей.

Как передает ТАСС, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года больше всего ухудшилась ситуация (среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования) в Свердловской области (-48,8%), Москве (-47,2%), Самарской области (-45,2%), а также в Нижегородской (-44,3%) и Челябинской (-44,1%) областях.