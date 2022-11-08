В Дагестане продолжают выявлять незаконные подключения к газовым сетям

8 ноя. 11:44

Только с начала текущего 2022 года в Дагестане возбуждено 340 уголовных дел за повторное незаконное подключение к газовым сетям, - сообщила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Хадижат Магомедрасулова.

"Всего с начала года в столице Дагестана работниками газовых компании совместно с сотрудниками ОВД Махачкалы выявлены и отключены 1642 самовольно подключенных объекта, в основном, частных домовладений. В результате 1134 административных дела, а также 340 уголовных дел за повторное подключение к сетям газоснабжения", - рассказала Магомедрасулова, передает "АиФ-Дагестан".

Были выявлены самовольные подключения к сетям газораспределения многоквартирных домов в городе Махачкала. Дома не имели разрешительной документации на газификацию, а жильцы – лицевых счетов для оплаты услуг газоснабжения, - отметила советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

По итогам рейдов от газоснабжения отключены 27 многоквартирных домов, из них 10 домов были отключены за два месяца дважды. Материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности.