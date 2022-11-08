Более 4,3 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

8 ноя. 11:42

В России за минувшие сутки выявили 4 320 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 616, в Санкт-Петербурге - 370, в Подмосковье - 55. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае - 23, в Крыму - 20, в Дагестане - 3, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 472 591.

Госпитализированы за сутки 1 510 человек. Выздоровели 8 123 пациента, за все время - 20 868 400.

Умерло за сутки 63 человека, с начала пандемии - 390 712.