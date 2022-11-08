В Китае отреставрировали памятники советским воинам

8 ноя. 11:36

В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян провели ремонт памятников советским воинам, сообщает пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин.

"В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года", - рассказали в генконсульстве.

В городском парке в Тунцзяне отремонтировали мемориал, установленный в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина в поселке Саньчакоу в порядок привели братское захоронение красноармейцев 1-го Дальневосточного фронта.

В провинции Хэйлунцзян всего расположены 36 российских военно-мемориальных объектов.