РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Китае отреставрировали памятники советским воинам

В Китае отреставрировали памятники советским воинам

В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян провели ремонт памятников советским воинам, сообщает пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин.

"В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года", - рассказали в генконсульстве.

В городском парке в Тунцзяне отремонтировали мемориал, установленный в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина в поселке Саньчакоу в порядок привели братское захоронение красноармейцев 1-го Дальневосточного фронта.

В провинции Хэйлунцзян всего расположены 36 российских военно-мемориальных объектов.

1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version