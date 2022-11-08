Стало известно, когда окончательно закроется Ростуризм

8 ноя. 11:36

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин издал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма в срок до 15 марта следующего года.

"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма (далее - ликвидационные мероприятия)... Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года", - цитирует документ РИА Новости.

Из него также следует, что работники Ростуризма по-прежнему будут выполнять свои обязанности, в том числе - по проведению ликвидационных мероприятий и передаче функций МЭР.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин издал указ о передаче полномочий Ростуризма Минэкономразвития.