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Росздравнадзор заверил: в российских аптеках достаточно антибиотиков

Росздравнадзор заверил: в российских аптеках достаточно антибиотиков

В свободной продаже в российских аптеках есть широкий выбор препаратов на основе амоксициллина, - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов... на основе амоксициллина", - говорится в сообщении Росздравнадзора, передает ТАСС. 

Ранее в Минпромторге сообщили о дефиците антибиотика "Амоксиклав" на основе амоксициллина.

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