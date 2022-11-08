Павильон "Азербайджан" на ВДНХ расскажет об освобождении Шуши 

8 ноя. 11:30

Завтра в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоится показ фильма "Шуша, ты свободна!" об операции азербайджанского спецназа, благодаря которой была освобождена от армянской оккупации культурная столица Азербайджанской Республики – город Шуша. Показ приурочен ко Дню Государственного флага АР и Дню Победы Азербайджана в Карабахской войне.



Директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о значении Шуши для Азербайджана.



"Освобождение Шуши стало очень символичным, завершающим этапом освободительной войны, которую вел Азербайджан против оккупантов. С практической стороны это самая высокая точка, с которой просматривается вся окрестность, поэтому с военно-стратегической точки зрения она является очень важным стратегическим объектом", - сказала она.



"Шуша – это город, который всегда был колыбелью азербайджанской культуры и сердцем Карабаха, он имеет сакральное значение. Он является родиной многих известных композиторов и других деятелей культуры и искусства Азербайджана. Очень много имен Шуша дала Азербайджану, ставших фундаментом того, что мы сейчас называем классикой азербайджанского искусства", - подчеркнула Саадат Кадырова.



"Показ фильма "Шуша, ты свободна!" в основном рассчитан на молодое поколение. Мы ждем, что придет молодежь, и хотим, чтобы новое поколение, проживающее в России, знало и не забывало свою историю, гордилось исторической родиной, Азербайджаном, понимало и ценило то, какой ценой эта победа досталась Азербайджану, ценило шехидов, отдавших жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана и за то, чтобы восторжествовала справедливость", - поведала директор павильона "Азербайджан".



"Победа Азербайджана в Карабахской войне в некотором смысле предопределила глобальный ход событий в регионе. Азербайджан создал прецедент, когда с помощью собственных сил и опираясь на международное право страна смогла решить многолетний территориальный конфликт. До этого таких случаев мировое сообщество и мировое право не знало", - заключила Саадат Кадырова.