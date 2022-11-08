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ЦБ РФ все еще против использования частной криптовалюты в расчетах

ЦБ РФ все еще против использования частной криптовалюты в расчетах

Центральный Банк России позитивно оценивает развитие цифровых финансовых активов, но выступает против использования частной криптовалюты в расчетах, сообщила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов, цифровизацию финансов. Наша финансовая система в этом отношении достаточно продвинутая, современная. Нам важно не утратить наработанные современные технологии, дальше развиваться в новых условиях", - цитирует ее ТАСС.

В то же время, обратила внимание глава регулятора, понятие "цифровые финансовые активы" не равно понятию "криптовалюта".

Набиуллина пояснила, что Банк России остается на своей прежней позиции по частным криптовалютам, обладающим нулевой прозрачностью и несущим серьезные риски волатильности, - он не должны использоваться в расчетах.

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