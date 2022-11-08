Массовая драка в кафе Махачкалы завершилась госпитализацией одного из участников

8 ноя. 11:16

В одном из махачкалинских кафе произошла массовая драка, одни из участников был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как рассказала полиции работница заведения, группа отдыхавших мужчин громко разговаривали с использованием ненормативной лексики. После замечания сотрудников кафе они стали их бить и бросаться посторонними предметами.

Отмечается, что в ходе драки 48-летний местный житель избил 30-летнего мужчину, которому далее понадобилась медицинская помощь.

Зачинщики драки были доставлены в отдел полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, ведется сбор материала.