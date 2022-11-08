В МВД Казахстана подчитали количество изъятого после январских событий оружия

8 ноя. 11:12

Во время январских событий в Казахстане было похищено большое количество служебного и гражданского оружия, что создало реальную угрозу безопасности граждан, - рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

"На сегодня принятыми комплексными мерами в ходе оперативно-профилактических мероприятий обнаружено и изъято 3 634 единицы оружия и свыше 55 тыс боеприпасов, в том числе 934 единицы оружия, похищенных во время январских событий. Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, у большинства сбиты номера. По результатам криминалистических исследований, установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время январских событий", - озвучил список спикер, передает Sputnik Казахстан.

Полицейские страны продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия. Все еще не установлено местонахождение 2026 единиц оружия, похищенных во время январских событий. Их поиск продолжается, - добавил генерал.