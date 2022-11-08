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В США заговорили о продолжении сотрудничества с российскими компаниями

В США заговорили о продолжении сотрудничества с российскими компаниями

Госдепартамент США просил американские банки продолжить сотрудничество с российскими компаниями, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, с этой просьбой, помимо Госдепа, обращалось и министерство финансов. Ведомства негласно просили крупные банки США, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить связи с компаниями из России, включая "Газпром".

Как отметили в агентстве, власти США таким образом хотят избежать глобальной экономической катастрофы и "минимизировать негативные последствия" введения антироссийских санкций.

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