В США заговорили о продолжении сотрудничества с российскими компаниями

8 ноя. 11:04

Госдепартамент США просил американские банки продолжить сотрудничество с российскими компаниями, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, с этой просьбой, помимо Госдепа, обращалось и министерство финансов. Ведомства негласно просили крупные банки США, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить связи с компаниями из России, включая "Газпром".

Как отметили в агентстве, власти США таким образом хотят избежать глобальной экономической катастрофы и "минимизировать негативные последствия" введения антироссийских санкций.