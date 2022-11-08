Канатки на "Роза Хуторе" закрылись до декабря

На горном курорте Сочи "Роза Хутор" завершился летний сезон, большинство канатных дорог с 7 по 30 будут закрыты на профилактику.
Закрыты до зимы канатки "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс".
Продолжает работать самая протяженная в Европе канатная дорога "Стрела", ее длина превышает 3,8 км. "Стрела" поднимает туристов на высоту 1600 метров над уровнем моря, где уже работает главная событийная площадка межсезонья - Горный парк "Стрела".
Работа остальных канатных дорог курорта возобновится с 1 декабря.
Открытие зимнего сезона на "Роза Хутор" запланировано на 23 декабря.