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Турецкая армия нейтрализовала на севере Ирака 11 террористов РПК

Турецкая армия нейтрализовала на севере Ирака 11 террористов РПК

Турецкая армия в районе операции Pençe-Kilit нейтрализовала 11 боевиков террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) на севере Ирака, - сообщает министерство национальной обороны Турции.

В числе боевиков, уничтоженных в зоне операции, есть и главари кровавой организации, - подчеркнули в оборонном ведомстве, добавив, что единственный путь спасения для террористов - добровольная сдача, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, как ранее заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук ее активистов погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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