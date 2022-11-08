Блинкен приветствовал прямой диалог Азербайджана и Армении

8 ноя. 10:56

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен приветствовал прямой - без посредников - диалог между Баку и Ереваном.

"Прямой диалог - лучший путь к действительно прочному миру, и мы очень рады его поддержать", - заявил госсекретарь.

По его словам, Вашингтон решительно поддерживает суверенитет и территориальную независимость обеих стран - как Азербайджана, так и Армении.

Дипломат констатировал, что длившийся более 30 лет карабахский конфликт привел к огромным человеческим жертвам и материальным издержкам.

"Но то, что мы видим сейчас, - это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира", - указал Блинкен.