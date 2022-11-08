В Узбекистане клинически испытают новую вакцину против штамма "Омикрон-Дельта"

8 ноя. 10:49

В Узбекистане будут проведены клинические испытания новой рекомбинантной белковой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон-Дельта", сообщает Мининноваций республики.

Новая вакцина должна обеспечивать лучшую защиту против ковида, антигены новой белковой вакцины второго поколения предназначены для борьбы с "дельтой" и "омикроном".

Препарат - совместная разработка Китая и Узбекистана, второе поколение вакцины ZF2001 (ZF-UZ-VAC-2001).

"Мы рады, что в сотрудничестве двух стран создана новая вакцина против коронавируса, проводятся исследования и клинические испытания. Мы верим, что партнерство между Узбекистаном и Китаем по вакцинам второго поколения будет успешно завершено и откроет новые возможности. Мы получили разрешение Комитета по этике на начало испытаний вакцины второго поколения в Узбекистане, поэтому даем старт исследованиям и клиническим испытаниям", – заявил министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.