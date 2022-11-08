Курс доллара вырос на 16% в Иране

8 ноя. 10:44

За время массовых акций протеста в Иране курс доллара к риалу вырос на 16%, об этом пишут СМИ.

Отмечается, что такой высокий курс помогает правительству президента Эбрахима Раиси бороться с бюджетным дефицитом.

В то же время, накануне министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандози в интервью агентству ISNA анонсировал меры, которые намерен предпринять Центральный банк ИРИ.

"В ближайшие дни мы увидим результаты действий Центробанка в отношении организация валютного рынка", - сказал он.

Никаких деталей глава Минэкономики Ирана не предоставил.