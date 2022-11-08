В Казахстане будут рассчитывать уровень минимальной зарплаты по-новому

8 ноя. 10:35

Минтруда Казахстана разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты, что позволит поэтапно увеличить ее размер, - сообщает пресс-служба министерства.

За основу в разработке методики принимаются социально-экономические показатели и мировая практика, и уже есть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана.

"Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов - анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Второй – определение МЗП, исходя из медианного дохода. Как полагает Международная организация труда, МЗП должна составлять как минимум 50% от медианной заработной платы", - сообщили специалисты ведомства, передает Sputnik Казахстан.

При применении такого подхода традиционно уровень минимальной зарплаты устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума, - отметили в министерстве.

Напомним, минимальная зарплата в Казахстане сейчас составляет 60 тыс тенге ($129), со следующего года она вырастет до 70 тыс ($150).