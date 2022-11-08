Набиуллина предупредила о многолетней трансформации экономики России

8 ноя. 10:28

Структурная трансформация экономики России будет проходить на протяжении не одного года, с таким заявлением выступила в Госдуме глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этот процесс реализуется по-разному в разных отраслях: это может быть поиск новых зарубежных рынков сбыта, альтернативных поставщиков сырья, комплектующих и оборудования, переориентация на внутренний рынок, увеличение степени переработки, изменение продукции.

Набиуллина охарактеризовал структурную трансформацию как "очень сложный и многогранный процесс", который анализируется "и в разрезе отраслей, и в разрезе регионов".

"По нашей оценке, она продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов", - цитирует главу регулятора ТАСС.

Она добавила, что если в мире разразится кризис, то трансформация будет протекать с еще большими сложностями.