Большинство работодателей в России не планируют выплату новогодних премий

8 ноя. 10:24

Выплачивать новогодние премии не собираются в этому году 63% российских работодателей, показал опрос сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", пишет РБК.

В прошлом году от выплаты новогодних премий отказалось 35% руководителей, в этом - почти вдвое больше.

"По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готово выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м", - считают аналитики.

Выплатить премию к Новому году собираются 37% работодателей, при этом 50% из них будут рассчитывать размер премии по результатам работы сотрудника. Премия в размере 10% месячной зарплаты ждет сотрудников 20% компаний, 9% работодателей выплатят "тринадцатую зарплату", 6% - сделают новогоднюю премию, соответствующей 20–30% от зарплаты, 5% руководителей выплатят в премию более 50% от зарплаты, 3% - в размере двух окладов.