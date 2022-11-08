Россия ввела санкции против 74 компаний в области военно-технического сотрудничества

8 ноя. 10:19

Правительство утвердило перечень зарубежных компаний, которые попадают под санкции в области военно-технического сотрудничества

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США", - пояснили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что с этими компаниями нельзя заключать сделки в области военно-технического сотрудничества.

Постановление подписано во исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".