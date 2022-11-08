МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

8 ноя. 10:13

Министерство иностранных дел Турции на своей странице Twitter опубликовало поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана.

"Поздравляем с 8 Ноября - Днем Победы братский Азербайджан, освободивший в результате героической борьбы свои находившиеся под оккупацией земли", - сказано в поздравительной публикации.

Там же подчеркнули, что победа Азербайджана "породила надежды на постоянный мир и стабильность на Южном Кавказе.

"Турция продолжит действия в координации с Азербайджаном для развития безопасности, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе, включая восстановление и развитие территорий, освобожденных от оккупации", - заключили в МИД.