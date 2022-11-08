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Минздрав Казахстана отмечает рост заболевших коронавирусом

Минздрав Казахстана отмечает рост заболевших коронавирусом

Казахстанские врачи вновь отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня от COVID-19 даже скончался один человек, - приводит данные Минздрав Казахстана.

Это первая смерть от коронавирусной инфекции за долгое время. В тяжелом состоянии остаются восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - два пациента, еще один подключен к аппарату ИВЛ, - передает "АиФ-Казахстан".

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых инфицированных, продолжают получать лечение 693 человека: 553 из них имеют положительный ПЦР, еще 140 больны коронавирусной пневмонией с отрицательным ПЦР. В стационарах находится 82 пациента, продолжают лечение на дому 611 человек.

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