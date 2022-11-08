Токаев: Казахстан - светское государство

8 ноя. 10:07

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев пообещал, что руководство республики не будет закрывать глаза на религиозный сепаратизм и радикальные религиозные течения.

Он подчеркнул, что Казахстан является светским государством, в конституции которого говорится о свободе вероисповедания.

"Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны", - цитирует его РИА Новости.

Также президент напомнил, что "наши предки на протяжении многих веков исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом".

"Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", - добавил глава государства.