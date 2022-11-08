Краснодарский край ждет аномальное тепло

8 ноя. 10:05

В Краснодаре в конце рабочей недели воздух прогреется до 14 градусов, в Краснодарский край идет потепление.

"Даже на юге температура повысится, ведь в условиях антициклона регион станет получать больше солнечного тепла. В Краснодаре, например, вероятность осадков минимальна", - сообщает центр погоды "Фобос".

Во вторник и среду в городе плюс 11-12, это климатическая норма. "В конце рабочей недели столбики термометров дотянутся до плюс 14, это уже на три градуса теплее обычного", - отметили синоптики.

В выходные через территорию края пройдет атмосферный фронт, который принесет потепление и осадки.