8 ноя. 9:56

ЗАГ: Анкара призвала прекратить удары по мирному населению Сирии

МИД Турции призвал прекратить удары по мирным гражданам Сирии и придерживаться достигнутых договоренностей. Заявление прозвучало на фоне обстрелов со стороны боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски".

Ранее террористы из указанной группировки совершили обстрелы в идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Егоров.

"Турция решительно осуждает удары по трем лагерям с вынужденными переселенцами в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее девяти мирных жителей, около 70 получили ранения", - сказано в заявлении МИД.

Там же добавили, что подобные действия ведут к подрыву поддержания мира и снижению напряженности в регионе, что ведет к ухудшению ситуации.