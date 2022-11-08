В Крыму задержан экс-чиновник смоленского автонадзора

8 ноя. 9:54

В Крыму задержали экс-замначальника отдела Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа (Западное МУ ГАДН), - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Смоленской области.

Правонарушитель был задержан по подозрению в получении взяток за организацию канала въезда в Россию грузового транспорта.

"Мужчина пытался скрыться от правоохранительных органов в Балаклавском районе города Севастополя, однако был задержан оперативниками УФСБ России по Смоленской области и УФСБ России по РК и городу Севастополю", - сообщили в пресс-службе, передает "АиФ-Крым".

Бывший замначальника отдела международных автомобильных перевозок обвиняется в организации канала беспрепятственного въезда в Россию грузового транспорта, за что он на постоянной основе через подчиненных получал взятки от перевозчиков.