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Грузинские международные резервы побили исторический рекорд

Грузинские международные резервы побили исторический рекорд

Международные резервы Национального банка Грузии на 31 октября выросли до исторического максимума, об этом говорится на сайте регулятора.

Показатель составил $4 385,6 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован на 30 сентября - $4 313,1 млн.

За сентябрь международные резервы выросли на $52,5 млн. Аналитики считают, что объем резервов увеличился в связи с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В целом с начала года резервы выросли на $113,1 млн, за прошлый год они увеличились на $361,3 млн.

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