Грузинские международные резервы побили исторический рекорд

8 ноя. 9:51

Международные резервы Национального банка Грузии на 31 октября выросли до исторического максимума, об этом говорится на сайте регулятора.

Показатель составил $4 385,6 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован на 30 сентября - $4 313,1 млн.

За сентябрь международные резервы выросли на $52,5 млн. Аналитики считают, что объем резервов увеличился в связи с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В целом с начала года резервы выросли на $113,1 млн, за прошлый год они увеличились на $361,3 млн.