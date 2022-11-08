Байрамов: Азербайджан готов к скорейшему заключению мирного договора с Арменией

8 ноя. 9:39

Баку готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией, об этом написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, которые прошли в Вашингтоне по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я еще раз заявил о приверженности и готовности Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также призвал воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить этот процесс", - отметил азербайджанский министр.