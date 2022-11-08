Казахстан откажет в гражданстве лицам, не знающим государственный язык

8 ноя. 9:39

Не знающие государственный язык Казахстана, основ истории и национального законодательства, не смогут получить гражданство республики, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

"В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которые рассматривают незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства как дополнительное основание для отказа и восстановления в гражданстве, а также направленные на предотвращение фактов двойного гражданства", - рассказал Смаилов.

Лица, желающие учить казахский язык могут бесплатно делать это в воскресных школах - для тех, кто хочет учить государственный язык, традиции и культуру казахского народа, в 40 домах дружбы работают 174 воскресные школы. Мигранты могут учить государственный язык Казахстана на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.