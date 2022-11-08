Донские власти готовят гуманитарные проекты с новыми регионами России

8 ноя. 9:33

Власти Ростовской области планируют проработать совместные гуманитарные проекты с новыми регионами РФ, - сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Мы будем укреплять наши отношения с новыми российским регионами, создавать условия для развития их территорий, а значит - и для нашего с вами развития, прежде всего, духовного… Уверен, что донским некоммерческим организациям есть чем поделиться со своими коллегами из наших новых территорий", - сказал Голубев, передает "Интерфакс".

Сотрудничество с новыми регионами будет развиваться в реализации совместных гуманитарных проектов, а также по патриотическому воспитанию, укреплению межкультурных связей, сохранению межнационального мира и согласия.

Также Голубев отметил позитивную динамику по созданию благоприятной среды для развития некоммерческих организаций; если в 2019 году победителями конкурса президентских грантов стали 72 проекта НКО из Ростовской области, то в текущем году уже конкурс выиграли уже 117 проектов, получив 228 млн рублей на их реализацию.