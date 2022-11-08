Акар: очень важно, чтобы руку мира, протянутую Баку и Анкарой принял Ереван

8 ноя. 9:27

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, выступая на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы в Анкаре, заявил, что Турция поддерживает все меры по нормализации отношений между Баку и Ереваном, несмотря на инициативы, которые тормозят переговорный процесс.

Он отметил, что Азербайджан очень важен для Турции, а Турция важна для Азербайджана. "Азербайджан занимает особое место в наших сердцах. Наша деятельность основывается, прежде всего, на узах братства, а также дружбы", - цитирует его "Анадолу".

Министр также напомнил и о совместном российско-турецком центре, который работает в Агдаме. Кроме того, Акар подчеркнул, что Турция продолжает свою деятельность в полной координации с Азербайджаном.

Помимо этого, он добавил, что подписанная в 2021 году Шушинская декларация стала одним из ключевых шагов в двусторонних отношениях, охватив совместные шаги и намерения.

"В рамках этой декларации мы также заявили, что предпримем все возможные шаги для установления прочного мира в регионе. Сначала очень важно, чтобы рука мира, протянутая Азербайджаном и Турцией, была принята Арменией. Затем будут предприняты необходимые действия, которые превратят регион в зону мира и стабильности. Это все должны понимать, особенно в Армении", - заключил Акар.