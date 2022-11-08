Салливан: США и Россия провели контакты для снижения риска ядерной эскалации

8 ноя. 9:24

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что недавно Вашингтон и Москва провели контакты на высоком уровне для снижения риска ядерной эскалации.

Напомним, согласно публикации газеты Wall Street Journal, Салливан в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - заявил он в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.